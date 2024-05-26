«Я чуть не умерла от боли»: Светлана Светикова о разрыве с Чадовым

Около пяти лет Светлана Светикова встречалась с Андреем Чадовым, после чего пара приняла решение о расставании. Певица призналась на YouTube-канале Лауры Джугелии, что этот разрыв дался ей нелегко.

В начале отношения артистов казались просто идеальными, однако через время, по словам Светиковой, у пары стало появляться все больше претензий друг к другу. Место романтики заняли постоянные ссоры и обиды.

«У нас были тяжелые отношения очень. То есть там было просто уже невозможно в этих отношениях находиться», – поделилась Светлана.

Однако конфликты быстро разрешались. Влюбленные понимали, что не могут находиться друг без друга, и сразу же мирились.

«Мы ссорились, например, но через час мы бежали друг к другу со слезами и словами: «Я не могу без тебя жить». Мы не могли вместе и не могли порознь», – отмечает певица.

Светикова подчеркнула, что до сих пор не может понять, когда все пошло ко дну. К тому же одной из наболее частых причин ссор была ревность со стороны Чадова.

«Я не знаю, почему получилось так, ведь мы тонули друг в друге, но что-то мне подсказывает, что все-таки он меня не любил», – заявила Светлана.

Само расставание далось участнице «Фабрики звезд» нелегко. Артистка никак не могла решиться на этот шаг, а после не могла избавиться от навязчивых мыслей.

«Я чуть не умерла просто от боли. Но я тогда просто поняла, либо сейчас, либо я опять буду на этих качелях постоянно туда-сюда», – заключила певица.

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