Полная неожиданность: Бузова и Дава страстно поцеловались на съемках шоу

Телеведущая Ольга Бузова и Дава продолжают выяснять отношения в эфире шоу «Сокровища императора». Сначала знаменитости хотели поговорить, но в последнем выпуске проекта они удивили публику — бывшие возлюбленные страстно поцеловались.

В прошлых выпусках исполнительница хита «Мало половин» заставляла Даву показывать парные татуировки, которые они набивали, будучи в отношениях. Кроме того, она задавала экс-бойфренду много неудобных вопросов, а в анонсе свежего выпуска предъявила ему претензию прямо на «финише».

Ольга призналась, что все это время ждала извинений от блогера. Но Дава дал понять: он не намерен извиняться перед бывшей девушкой и хочет обсудить все наедине.

Видимо до разговоров дело не дошло. В выпуске шоу, который вышел 26 мая, звезды поцеловались — все это произошло на глазах у других участников и операторов проекта.

Сначала Ольга дрожащим от слез голосом попросила Давида подойти к ней, а после поцеловала бывшего возлюбленного. Ее соведущий Михаил Галустян в этот момент явно почувствовал себя неловко.

В социальных сетях россияне критикуют поступок телеведущей, проявившей чувства к человеку, который, по словам Ольги, оскорблял и унижал ее. Также зрители недовольны тем, что Бузова продвигает Даву в шоу из-за особого отношения к нему.

Бузова объявила о расставании с Давой три года назад. При этом звезды постоянно пересекаются на мероприятиях, но если раньше старательно избегали друг друга, то теперь даже снимаются вместе.

Напомним, телеведущая призналась, что заработала за пять месяцев 2024 года более 90 млн рублей.