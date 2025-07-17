«Я чуть не расплакалась»: беременная Регина Тодоренко пожаловалась на грубое поведение врача

Беременная телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на грубое поведение врача в больнице, в которую отвела сына. Она отметила в личном Telegram-канале, что едва сдерживала слезы, когда с ней разговаривал медик.

Как оказалось, в медицинское учреждение Тодоренко пришла из-за травмы ребенка. Ее младший сын Мирон упал и разбил нос. Так как в тот момент рядом с Региной не было никаких помощников, в больницу она пошла самостоятельно, но позже пожалела о своем решении.

По словам телеведущей, ей попался грубый специалист, который указал ей на выход, когда он попросила остаться вместе с Мироном во время рентгена. Регина пояснила, что не собиралась быть рядом с ним, а хотела лишь наблюдать за стеклом, чтобы ребенку было спокойнее.

«В ответ: „Беременным сюда нельзя. До свидания“. И в этот момент я чуть не расплакалась. Не от страха — от ощущения абсолютной беспомощности», — рассказала Тодоренко.

В итоге артистка нашла другого врача, который вошел в ее положение и поддержал. Снимок ребенку сделали, но неприятный осадок у телеведущей остался.

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