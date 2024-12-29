«Я чуть не поседела. Спасибо, что живая»: Лера Кудрявцева вышла на связь и подвела итоги 2024 года

Телеведущая Лера Кудрявцева подвела итоги 2024 года и высказалась о самых громких событиях, касающихся ее личной жизни. В своем Telegram-канале знаменитость призналась, что в уходящем году пережила сильный стресс и «чуть не поседела».

Лера Кудрявцева решила поддержать традицию многих артистов и рассказала об итогах 2024 года. Ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что год был для нее сложным и принес ей много испытаний. Уже в январе, когда знаменитость уехала в отпуск, случилась первая неприятность.

«Все начинают подводить итоги года. Для меня лично, был сложный год. Начался год с затопления квартиры. Плавали даже ковры. Рванула батарея, а меня не было в Москве», — рассказала Лера Кудрявцева.

Однако на этом неприятности не закончились, и следом начались проблемы со здоровьем сначала у знаменитости, а затем — у ее 6-летней дочери Марии.

«Затем порвала передний крест и перелом, операция. Вслед операция у дочки (я чуть не поседела). Ну и разное всякое наваливалось в кучу», — поделилась телеведущая.

По словам Леры Кудрявцевой, в непростое время ее спасала работа, где «надо улыбаться» и дарить людям радость. Теперь телеведущая готова двигаться дальше, несмотря на невзгоды.

«Иногда задаю себе вопрос: „Откуда силы, Зин?“ Спасибо этому году, что живая. Спасает работа, где надо улыбаться и иметь восхитительное настроение. Ничего, прем дальше. Что нам там Змея готовит?» — высказалась знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева рассказала о болезни 6-летней дочери.