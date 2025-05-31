«Я чуть не погибла. Он был со мной в реанимации»: как Наташа Королева простила измены Тарзану

31 мая певица Наташа Королева отмечает день рождения — ей исполняется 52 года. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» построила успешную карьеру, став звездой в 90-е, но мало кто знает, что ей пришлось пережить множество испытаний на своем пути. Об этом рассказывает Экспресс газета.

В августе 2024 года сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, женился. Избранницей Архипа Глушко стала Мелисса Волынкина. Девушка столкнулась с хейтом еще в начале отношений со звездным наследником из-за нестандартной внешности и танцевального прошлого. Но певица смогла принять выбор единственного ребенка и повлиять на мнение мужа, который не скрывал: он не был в восторге от невестки.

«Когда они встретились, никто, я не буду скрывать, этому не был рад сильно… И прошло четыре года, это очень серьезный срок, в браке столько не живут. Вы знаете, я зауважал этих двух молодых людей, вижу, что они друг на друга положительно влияют. Тогда ворота открылись. Они прошли проверку на стойкость чувств друг к другу», — признавался Сергей Глушко.

Однако до громкой истории с романом сына в жизни Наташи Королевой произошло еще одно потрясение — измена супруга. Новость об интрижке Сергея Глушко с Анастасией Шульженко стала объектом обсуждения публики, что также стало ударом для артистки. Тогда поклонники призывали ее развестись, но звезда 90-х решила дать мужу второй шанс, о чем впоследствии не пожалела. Истинное отношение танцора к певице показал один случай, который едва не привел к трагедии.

«Я чуть не погибла на Волге, меня выбросило из катера. После этой аварии я поняла, что Сергей — тот человек, который будет до последнего рядом. Он меня спасал, трое суток находился со мной в реанимации. Я тогда тонула, он меня со дна доставал, откачивал. Это был переломный момент в отношениях. С тех пор ни о какой ревности речи быть не могло», — делилась Наташа Королева.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева выселила мужа из дома, в который он приводил любовниц.