«Пристроим к спортзалу отдельную хибару»: Королева отселила Тарзана из дома, в который он приводил любовниц

Артист Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, подтвердил, что жена Наташа Королева отселила его из дома. Дело в увлечении танцора живописью. По его словам, принадлежности для рисования, а также сами картины заполонили особняк, поэтому было принято решение построить для Глушко отдельное помещение.

В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ Тарзан рассказал, что он «нагло занял зал», а на стенах в их доме с певицей уже нет места. Поэтому Королева предложила сделать для мужа отдельную комнату, в которой он смог бы спокойно творить.

«Наташа сказала: «Пристроим тебе к спортзалу отдельную хибару». Мы можем убить двух зайцев. Наш дом старый, ему нужен ремонт, включая замену коммуникаций. Плюс пристроим мне помещение. И плюс пострадавший от меня зал будет ремонтироваться», - признался Глушко.

Отселение мужа обошлось Наташе в приличную сумму – 5 миллионов рублей. Однако она не жалеет, что решилась на это, так как, по ее признанию, из-за хобби Сергея ей приходилось постоянно заказывать уборку.

Напомним, что пристройку супруги делают к дому, в который несколько лет назад Глушко, как сам признавался, водил любовниц. Тогда многие считали, что певица не простит мужа, но она смогла отпустить эту ситуацию и продолжить жить вместе с Тарзаном.

Ранее в Сети появилось новое фото сына Наташи Королевой и Тарзана, на котором он был похож на Игоря Николаева.