«Я чуть-чуть поломалась»: Седокова шокировала поклонников неожиданным заявлением о рабочей паузе

Анна Седокова сделала заявление на фоне слухов о воссоединении с Янисом Тиммой. Артистка призналась, что сейчас переживает не самый лучший жизненный этап, поэтому чувствует моральную усталость. По этой причине ей пришлось взять небольшую паузу.

Седокова в личном блоге опубликовала фотографию, на которой она позирует в зеркале. Певица заявила о необходимости взять паузу, чтобы восстановить свои силы. По словам Анны, ее усталость связана с плотным рабочим графиком, в котором нет свободного времени на себя или отдых. Артистка рассказала, что декабрь еще не начался, а у нее съемки уже каждый день.

«Привет, это я, и я чуть-чуть поломалась. Вернее, я уже четко знаю момент, когда через минуту я не стану любить свою жизнь. А такого я допустить не могу, поэтому взяла паузу... Календарь на следующую неделю боюсь открывать», — поделилась Анна с поклонниками в социальных сетях.

Также Седокова заинтриговала подписчиков странным заявлением о том, что ей хочется чем-то очень важным уже поделиться с публикой, но, к сожалению, не может. В таком случае поклонники стали гадать, связано ли это с личной жизнью артистки: кто-то выдвинул предположение о том, что это связано с разводом, дату которого назначили уже на девятое декабря.

Напомним, что Анна Седокова и Яннис Тимма приняли решение расстаться, а уже 22 ноября состоялась первая встреча сторон в суде из-за развода. Тогда звездной паре дали время на примирение. Через некоторое время после заседания Анна и Яннис внезапно появились на одном баскетбольном матче. На публике звезды держались порознь и даже никак не взаимодействовали друг с другом, однако после мероприятия Седокова поделилась фотографией, на которой она была запечатлена с огромным букетом роз. Тогда артистка также сообщила, что не знает даже, с чего ей лучше начать свой рассказ. Но подробностей ее поклонники так и не узнали.

Ранее мы писали о том, что объявившая о разводе Анна Седокова в одиночестве появилась на премьере фильма.