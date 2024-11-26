Была в леопардовом платье: объявившая о разводе Анна Седокова в одиночестве появилась на премьере фильма

Объявившая о разводе с мужем Анна Седокова в одиночестве появилась на премьере фильма «Звезды в Сибири». Певица появилась на красной дорожке в платье, подчеркнувшем ее фигуру. Об этом пишет Леди Mail и публикует соответствующие кадры.

25 ноября в киноцентре «Октябрь» в Москве состоялась премьера фильма «Звезды в Сибири», продюсером которого выступил Сергей Светлаков. На мероприятии также появилась Анна Седокова, которая недавно перекрасилась в рыжий и нарастила волосы после расставания с баскетболистом Янисом Тиммой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» надела платье леопардовой расцветки на тонких бретелях, дополнив образ двумя широкими браслетами. Певица сделала вечерний макияж и распустила волосы, уложенные волнами.

Это был очередной выход в свет артистки в одиночестве после ее заявления о разрыве с супругом. На премьере картины также были замечены Ольга Бузова, Виктория Боня, Тина Канделаки, Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов и другие знаменитости.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма прожили в браке четыре года. Недавно певица подтвердила слухи о расставании с мужем, а 16 октября подала на развод. Паре тяжело далось расставание: экс-солистка «ВИА Гры» пережила сильный стресс, из-за чего у нее обострилось серьезное заболевание (отек Квинке и крапивница в острой форме), а спортсмен в одиночестве пересматривал клипы артистки и принимал неизвестные таблетки. Знаменитость признавалась, что приняла решение продолжать работать, несмотря ни на что.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова подогрела слухи о примирении с мужем, показав роскошный букет роз.