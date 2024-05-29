«Что он такого особенного сделал в кино?»: Лужина высмеяла Калныньша, заявившего о долге СССР перед ним

Актриса Лариса Лужина отреагировала на заявление латвийского коллеги Ивара Калныньша о том, что СССР заработал на нем миллионы, при этом он получал копейки. Народной артистке РСФСР его слова показались смешными, так как она считает, что он никакого вклада в кино не принес.

По признанию Лужиной, Ивар всегда был высокомерным, но при этом особых его заслуг она не помнит. Она заявила, что ей известен только один знаменитый фильм с его участием, поэтому она не понимает, как страна могла заработать на нем большие деньги.

«Я его не очень любила. Калныньш был высокомерный. Опять же… Господи, что он такого особенного сделал в кино? Кто там на нем зарабатывал? Ну смешно, ей богу», - заявила Лужина в беседе с aif.ru.

Напомним, что актер также говорил о желании получать пенсию в России, так как, по его словам, он многое сделал для страны. Но, по мнению Лужиной, если он действительно этого хочет, то ему следует прекратить негативно высказываться о РФ.

Ранее Ивар Калныньш рассказал о разрыве связей с российскими коллегами.