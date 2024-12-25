«Я что, слюнявчик такой по жизни?»: Киркоров собрался лишить детей финансовой поддержки

Певец Филипп Киркоров признался, что не собирается финансово помогать детям, когда они вырастут. Он дал понять, что, как только дочери и сыну исполнится 18 лет, денег отца они лишатся.

Исполнитель хита «Единственная моя» никогда не скрывал, что ответственно подходит к воспитанию наследников. Он старается быть строгим родителем и прививать детям любовь к труду. Уже сейчас Алла-Виктория и Мартин вынуждены зарабатывать карманные деньги — они убирают участок и помогают по дому. И, как оказалось, это только вершина айсберга.

Филипп заявил — продвигать детей он не планирует. По мнению певца, они должны сами заработать себе имя.

«Ничего не буду покупать. Сами должны себя обеспечивать. Я что, слюнявчик такой что ли по жизни? Я им дал жизнь! Дальше я им обязан дать знания, как бы они хотели или нет. А вот восемнадцать исполнится, дальше сами идут по жизни. Сами зарабатывают на хлеб», - отметил артист в интервью Лауре Джугелии.

При этом совсем бросать детей Филипп не планирует. Он будет поддерживать их, помогать, если потребуется, но ждет от них самостоятельности.

Ранее Филипп Киркоров вышел в свет с сумкой-таксой за 400 тысяч рублей.