«Я что, рожаю деньги?»: Прохор Шаляпин столкнулся с финансовыми проблемами

Прохор Шаляпин рассказал о нехватке денег для строительства дома. Об этом сообщает mk.ru.

Несколько лет назад Прохор Шаляпин приобрел участок в Подмосковье. Однако спустя время на нем так и не появился дом. По словам музыканта, он еще не приступал к активной фазе строительства.

«Единственное — мне привезли восемь КамАЗов земли и разравняли участок, потому что котлован на месте фундамента дома был залит водой. Так что пока я занялся лишь выравниванием участка», — рассказал он.

Шаляпин заявил, что сейчас неподходящее время для стройки. Все из-за высоких цен на стройматериалы, позволить которые певец себе не может.

«Я что, рожаю деньги? Я — мегамагнат или приближен к российским ресурсам, таким как газ или нефть? Я участник шоу-бизнеса, но уж точно не миллиардер, и строить что-то в наше безумно время — это надо быть просто сумасшедшим! Потому что вам изначально объявят стоимость строительства в два миллиона, а вы вынуждены будете отдать 10 миллионов», — объяснил он.

Музыкант рассказал, что подождет до более подходящих времен, а пока загородный участок будет стоять без дома.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова опровергла слухи о ревности ее возлюбленного к Прохору Шаляпину.