Анастасия Волочкова призналась, что возлюбленный не ревнует ее к Шаляпину. Об этом сообщает Пятый канал.

Балерина Анастасия Волочкова некоторое время назад призналась, что снова состоит в отношениях с мужчиной. Личность нового возлюбленного раскрывать она не спешит.

Журналисты поинтересовались у балерины, как ее мужчина относится к встречам с Прохором Шаляпиным. В СМИ регулярно появляются новости о якобы романтических отношениях между звездами. По словам Волочковой, возлюбленный не ревнует ее к певцу.

«Нет, не ревнует. Вернее, ревнует, но знает, что я самая лучшая, самая красивая и успешная. Было бы глупым ревновать к уже состоявшейся успешной женщине и балерине», — заявила она.

Напомним, Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова сдружились после скандала, связанного с Никитой Джигурдой.