«Я чрезвычайно довольна»: 62-летняя Свиридова показала фото с молодым возлюбленным

Певица Алена Свиридова дважды была в официальном браке. С 2007 года артистка находится в разводе, и с тех пор она встречалась с мужчинами значительно младше нее. Звезда признается, что очень счастлива с новым избранником — бизнесменом Давидом Варданяном.

Давид младше Алены на 14 лет, но это не мешает паре строить отношения. Свиридова не скрывает, что ей очень хорошо и комфортно с возлюбленным. В доказательство этому она опубликовала совместное фото с Варданяном накануне Нового года.

На селфи Свиридова позирует рядом с Давидом, отрастившим внушительную бороду. Возлюбленные держат на руках собаку — французского бульдога — и буквально светятся от счастья.

Под снимком Алена подвела итоги года. 62-летняя исполнительница хита «Розовый фламинго» отметила, что в уходящем году были положительные моменты — творчество, новые встречи, знакомства, но не обошлось и без проблем — потерь, слез, трудностей.

«В основном я была чрезвычайно довольна и жизнью, и моими близкими, и даже собой», — разоткровенничалась с подписчиками звезда.

Алена добавила, что очень важно каждому человеку радоваться мелочам и чаще обнимать близких. Подписчики звезды пожелали ей счастья в личной жизни. Они отметили, что певица выглядит гораздо моложе своих лет, и новые отношения ей пошли на пользу, считают они.

Ранее Алена Свиридова отправилась в США, где встретилась со своим сыном Василием. Он уже 20 лет живет в Канаде, поэтому с мамой общается только по телефону.