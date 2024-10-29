«Вселенная к нам явно благосклонна»: Алена Свиридова воссоединилась с живущим в Канаде сыном

Певица Алена Свиридова отправилась в США, где встретилась со своим сыном Василием. Он уже 20 лет живет в Канаде, поэтому с мамой общается только по телефону.

По словам Свиридовой, впервые за долгое время она увиделась с сыном в Лос-Анджелесе. Он специально прилетел туда, узнав о поездке матери.

«Вселенная к нам явно благосклонна — прекрасный дом, отличная погода, любимый сын обнял свою мать. Видимся мы благодаря современным средствам связи, а вот чтобы обниматься, нужно лететь через океан», - поделилась певица.

С Василием Алена проведет 12 дней. В планах у них «веселиться, снимать видео и заниматься ерундой».

Отметим, что сын Свиридовой занимается программированием. Несмотря на то, что он уже долгое время живет за границей, он по-прежнему очень близок с мамой. Артистка рассказывала, что у них есть связь, так как у них совпадают взгляды на жизнь и интересы.

Ранее портал «Страсти» выяснил, сколько зарабатывает Алена Свиридова на корпоративах.