«Я чокнутая»: звезда шансона Каролина похвасталась хрустальными люстрами за 4 млн рублей

Звезда шансона Татьяна Тишинская, выступающая под псевдонимом Каролина, купила в двухкомнатную квартиру хрустальные люстры за 4 миллиона рублей. Своей покупкой певица похвасталась в эфире шоу «Звезды сошлись».

Артистка живет в квартире площадью 50 квадратных метров, которую украсила итальянскими обоями, картинами и эксклюзивными люстрами из хрусталя и золота. Кроме того, в доме Каролины стоят панно из натурального камня, антикварные вазоны и метровая статуя-светильник.

Интересно, что Татьяна Тишинская хранит подарки от поклонников прямо у себя в квартире. На отдельной полке у нее расположились картины из страз, куклы и светильник с ее портретом.

Однако это не единственная недвижимость певицы. От бывшего супруга артистке досталась еще одна квартира.

«Та квартира в стиле минимализма и в стиле хай-тека, мне там холодно. Вот я хожу как дурак, там какие-то чашки эти полуквадратные. А вот где я сейчас живу, там чашечки, люстры, светильники», – поделилась она.

Знаменитости важно, как выглядит ее дом. Поэтому она с таким трепетом и вниманием выбирает каждый предмет интерьера.

«Мне нужно, чтобы потолок был, как небо. Я чокнутая немножко», – добавила Тишинская.

Ранее мы писали, что актриса Ольга Ефремова стала жертвой домашнего насилия.