«Муж разбил мне голову об пол, похитил ребенка»: племянница Михаила Ефремова молит о помощи

Семья народного артиста СССР Олега Ефремова снова оказалась в центре скандала. Внучка актера Ольга Ефремова публично заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Актриса вышла на связь из Италии в личном блоге, показала нанесенные ей увечья и попросила о помощи.

В 2016 году Ольга Ефремова вышла замуж за итальянца Алессандро Сини. В том же году у пары родился сын Арсений. Однако отношения супругов испортились из-за ревности мужчины. Тогда племянница актера Михаила Ефремова развелась с мужем, но на этом конфликт между ними не закончился и только обострился.

Актриса опубликовала в соцсети видео, на котором предстала с синяками и ссадинами, покрытыми зеленкой. Ольга Ефремова заявила, что экс-супруг жестоко избил ее, «разбив ей голову об пол», и украл ее сына. Артистка обратилась к публике с просьбой о помощи.

«Беда! Страшная ситуация! Большой преступник! Мучает моего ребенка восьми лет мой муж Алессандро Сини, родился в Марино, Италия, живет в Aprilia Latina. Он сделал это. Теперь он похитил моего ребенка, я не знаю, где они. У меня есть все бумаги из больницы. Я иду в полицию!» — заявила Ольга Ефремова.

Представительница творческой семьи призналась, что уже почти 10 лет она регулярно становится жертвой тирании со стороны бывшего мужа. Причем Ольга Ефремова подчеркнула, что Алессандро Сини оказывал на нее давление как физически, так и морально, и финансово. Актриса заявила, что нуждается в поддержке, сопроводив свое обращение хештегами «русская женщина и ребенок в большой опасности», «домашнее насилие».

«Мне просто нужно рассказать об исключительном случае насилия против меня. Муж разбил мне голову об пол. Алессандро Сини, родившийся в Марино, гражданин Италии. Я, вы знаете, нахожусь под его насилием уже около девяти лет. Физическим, экономическим, кроме того, он вор, он похитил моего ребенка — сына Арсения Ефремова», — поделилась артистка.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Александр Бенхин рассказал, сможет ли тяжелобольной Михаил Ефремов выйти на свободу по состоянию здоровья.