«Я через это проходил»: Игорь Николаев выдал тайну о похождениях Владимира Преснякова

Певец Игорь Николаев поздравил музыканта Владимира Преснякова с 55-летием. Неожиданно для всех в поздравлении он выдал интимную тайну исполнителя.

«Две пятерки 55, я через это проходил, это не страшно! Люблю вспоминать все наши приключения и похождения», - написал Николаев.

Он пожелал другу быть здоровым и счастливым. В заключение композитор добавил: «Счастья всей твоей семье и близким людям».

К посту Николаев прикрепил видео, на котором Пресняков исполняет песню «Там нет меня».

Поклонники присоединились к поздравлениям музыканта и тоже поздравили Преснякова с юбилеем, пожелав творческих успехов и счастья.

Ранее Пресняков, говоря о любви, заявил, что это опасное дело. «Сегодня она есть, а завтра — разлад», - высказывался женатый певец.