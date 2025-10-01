«Я человек терпеливый»: Владимир Машков рассказал о трудностях работы в «Современнике»

Машков рассказал, что не боится трудностей на посту худрука «Современника». Об этом сообщает NEWS.ru.

Актер Владимир Машков уже год работает художественным руководителем театра «Современник». На открытии 70-го сезона театра он рассказал, что не боится столкнуться со сложностями в работе.

«Много разного было, но я человек терпеливый. У меня есть идея, которую мне подарили предшественники. Я говорю и о Галине Борисовне Волчек, и об Олеге Николаевиче Ефремове, и об Олеге Павловиче Табакове. Поэтому меня ничего не пугает», — заявил он.

Актер также рассказал, что в работе он надеется на помощь коллектива театра.

«Я только надеюсь на абсолютную включенность коллектива, что и происходит. Поэтому для меня вот это самое дорогое», — добавил он.

