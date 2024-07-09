«Я человек христианских принципов»: рэпер Pharaoh рассказал о своем отношении к проституции и эвтаназии

Рэпер Pharaoh (настоящее имя - Глеб Голубин) рассказал в интервью журналисту Александру Гордону и продюсеру Павел Компану о своем отношении к легализации проституции.

«Я человек христианских принципов, конкретно православных. Женщина должна быть мамой, женщина должна быть хозяйкой - по принципам моей религии. Поэтому я скорее буду против проституции, чем за» - рассказал Голубин в шоу «500 страниц ответов»

На вопрос о необходимости уроков полового воспитания Голубин заявил, что он согласен со внедрением таких уроков в учебном процессе, если они будут «воспитывать в человеке ценность и правильное восприятие половой жизни».

Гордон также спросил рэпера о его отношении к смертной казни. «Сказано в Библии: не убий», - ответил он. На вопрос об эвтаназии Голубин заявил, что против ее легализации.

Ранее стало известно, что концерт бывшего участника хип-хоп группы CENTR Вадима Мотылева (Slimus) в Екатеринбурге был отменен по требованию МВД после обращений общественников. В частности, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обращалась к Генпрокуратуре и МВД с просьбой проверить артиста. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.