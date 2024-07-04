Концерт рэпера Slimus в Екатерингбурге отменили после требований общественников

Концерт бывшего участника хип-хоп группы CENTR Вадима Мотылева (Slimus) в Екатерингбурге отменен по требованию МВД, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, рэпер решил не проводить выступление в клубе «Фабрика». Ранее организаторы концерта уже формально переносили выступление после того, как в правоохранительных органах у них запросили экспертизу текстов исполнителя. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.

В своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала письмо ГУ МВД России по Свердловской области к организаторам, в котором говорится о возможном нарушении законодательства в случае проведения концерта.

В МВД, в частности, сослались на общественный резонанс, и заявления представителей общественных организаций о нежелательности проведения выступления.

«С учетом складывающейся обстановки в стране, сохранением рисков террористической активности (в т.ч. ранее произошедших в республике Дагестан), существующего общественного резонанса, проведение концерта исполнителя Slimus в городе Екатеринбурге создает угрозы совершения массовых беспорядков, нарушений общественного порядка и дестабилизации оперативной обстановки», - заявили в региональном управлении министерства.

На основании этого УМВД отказало в согласовании концерта и предложило организаторам перенести его на неопределенный срок - «до устранения причин и условий, создающих угрозу общественной безопасности».

На случай, если концерт все-таки решат провести, МВД пригрозило привлечением к административной или уголовной ответственности.

Рэпер Slimus последние годы проживал в США, и когда в Сети появилась информация о грядущем концерте в Екатеринбурге, Екатерина Мизулина обратилась к Генпрокуратуре и МВД с просьбой проверить артиста.