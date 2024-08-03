«Я часть своей страны»: уехавшая в США Мария Машкова высказалась о возвращении в Россию

Актриса Мария Машкова в 2022 году покинула Россию и окончательно переехала в США после долгих лет жизни на две страны. Дочь Владимира Машкова обосновалась в Америке вместе с мужем и детьми. В подкасте «Совещательная комната» на YouTube-канале «НО.Медиа из России» артистка рассказала о жизни за рубежом и порассуждала о возвращении в Россию.

По словам Марии Машковой, она уже довольно прочно обосновалась в США несмотря на то, что переезд дался ей нелегко. Актриса отметила, что ее супруг, пианист Александр Слободяник, и две дочери, 14-летняя Стефания и 12-летняя Александра, давно жили в Америке, а она перебралась к ним в 2022 году.

«Моя иммиграция началась с 2022 года. С 2016 совершенно точно моя семья, мой муж и дети уже жили в Америке. И вот этот страх, что я останусь без денег и никому не нужна, я его за эти годы переживала и работала с ним. И, к моему удивлению, обнаружила, что умереть с голоду в нашем веке, если ты любишь, умеешь и готова работать, достаточно сложно», — заявила Мария Машкова.

Артистка также высказалась о возвращении в Россию. Мария Машкова призналась, что сейчас ей сложно представить свою жизнь в этой стране.

«Я не особенно питаю иллюзий и вполне себе смирилась с тем, что, возможно, я больше не вернусь в Россию. Мне бы хотелось приезжать в гости, но вот так представить, что я живу там, мне сложно сейчас», — поделилась дочь Владимира Машкова.

При этом актриса подчеркнула, что ее дети хотели бы приехать в Россию. Мария Машкова рассказала, что ее младшая дочь Александра, которая родилась в Лос-Анджелесе, даже больше стремится посетить Москву.

По признанию знаменитости, несмотря на годы жизни в США, она до сих пор ассоциирует себя с Россией.

«Я сама часть этой страны, я сама десятилетиями снималась в сериалах про Вторую мировую войну на государственных каналах. Я часть своей страны так же, как я часть своих любимых родителей», — отметила артистка.

Ранее мы писали о том, что уехавшая в США Мария Машкова пытается помириться с родителями.