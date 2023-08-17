Сравнила с курицей: телеведущая съела морскую свинку на камеру и нарвалась на критику

Телеведущая Алена Жигалова приняла участие в шоу Анастасии Ивлеевой, где одним из заданий было попробовать кусочек вареной морской свинки. Звезда согласилась на это, но зрители обвинили ее в жестокости. Алена не стала молчать. Об этом сообщает Lenta.Ru.

На самом деле у знаменитости был выбор – дать посмотреть личный телефон или попробовать морскую свинку. Она согласилась на второй вариант и объяснила почему.

«Телефон не дам никому», – заявила Жигалова и откусила кусочек.

Зрители были в шоке от поступка теледивы и обвинили ее в жестокости. Многие отметили, что, если для нее это нормально, то скоро она начнет есть кошек и собак. Досталось и ведущей шоу Ивлеевой.

«Бедная морская свинка. Надеюсь, Алена наелась», «С таким успехом кошку и собаку ждать в следующем выпуске?», «Шоу пора закрывать! Момент с морской свинкой омерзительный», — писали в комментариях.

Жигалова не стала молчать и прокомментировала ситуацию. Она привела в пример страны, где поедание морской свинки считается нормальным и даже обычным. Это Перу, США и Китай. По словам женщины, многие в России едят крольчатину и не возмущаются по данному поводу.

«Давайте и курицу перестанем есть», – добавила журналистка.

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