«Я была в ярости!»: Софья Каштанова о конфликте с участником шоу «Сокровища императора»

Участница проекта «Сокровища императора» Софья Каштанова рассказала о конфликте на шоу с Евгением Ершовым. В социальных сетях актриса заявила, что музыкант подставил ее.

Звезда сериала «Психологини» проходит испытания в новом проекте на ТНТ в паре с Романом Поповым. Девушка отмечает, что старалась хорошо общаться со всеми командами, однако поведение одного из участников повергло ее в шок.

«Очень не люблю конфликтовать, и считаю, что всегда максимально мирно нужно выходить из всех скандалов. Хотя когда Ершов нам дал «кошку», усложнить нам задание, честно, я была в такой ярости!» – подчеркнула актриса.

Каштанова отметила, что считает этот поступок подлым, и после него она была готова сделать Ершова своим главным врагом. Но через некоторое время девушка все же взяла себя в руки.

«Очень злая была. Но потом как-то простила, кредо мое жизненное – прощать», – добавила Софья.

Евгений Ершов, участвовавший в проекте вместе с матерью, решил дать «черную метку» команде соперников, чтобы получить поблажку. Такая «метка» снижает скорость участников.

«Я понимал, что вряд ли они придут первыми и будут мне мстить за это», – пояснил музыкант.

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