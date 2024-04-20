«Это прекрасно»: Бикович прокомментировал желание других стран сделать адаптацию «Холопа»

Адаптировать комедию решили сразу несколько стран. В Турции съемки начнутся уже летом, а главную роль в фильме исполнит звезда кино «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин. Также в этом году вышла адаптированная версия «Холопа» в Монголии. Планировала снять подобную картину и Франция.

Картина «Холоп» режиссера Клима Шипенко вышла в прокат в конце 2019 года. Она побила рекорд отечественного кинематографа, собрав за три месяца в прокате более 3 млрд рублей.

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