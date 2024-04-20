«Это прекрасно»: Бикович прокомментировал желание других стран сделать адаптацию «Холопа»
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Сразу несколько стран решили адаптировать комедию «Холоп». По мнению звезды фильма Милоша Биковича, это означает, что в России снимают качественное кино.
Актер прокомментировал желание других стран адаптировать кино на красной дорожке 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
«Это прекрасно. Это отлично. Это говорит о том, что мы не только делаем хорошее кино, но мы делаем еще и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира», — цитирует артиста Пятый канал.
Адаптировать комедию решили сразу несколько стран. В Турции съемки начнутся уже летом, а главную роль в фильме исполнит звезда кино «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин. Также в этом году вышла адаптированная версия «Холопа» в Монголии. Планировала снять подобную картину и Франция.
Картина «Холоп» режиссера Клима Шипенко вышла в прокат в конце 2019 года. Она побила рекорд отечественного кинематографа, собрав за три месяца в прокате более 3 млрд рублей.
Ранее актер Милош Бикович признался в любви к России. Подробности читайте здесь.