«Я была в ужасе»: Корнелия Манго рассказала об угрозе выкидыша

Корнелия Манго поделилась подробностями своего состояния во время первой беременности.

Недавно артистка сообщила в социальных сетях, что спустя десять лет попыток она и битбоксер Богдан Дюрдь впервые станут родителями. Однако из-за диагноза в виде сахарного диабета Корнелии приходится находиться вод контролем врачей.

Несмотря на то, что певица наслаждается новым положением, все же есть и некоторые трудности, с которыми она столкнулась. По словам Манго, ей было непросто пережить токсикоз в первом триместре. Она заявила, что всегда представляла его, как легкое недомогание, но все оказалось гораздо хуже.

«Когда я сама столкнулась с этим состоянием, я была в ужасе. Тошнота не прекращалась ни утром, ни днем, ни вечером. Когда я ложилась спать, мне становилось легче, но стоило мне проснуться в 4 часа утра, как все начиналось сначала», — пожаловалась Корнелия в личном блоге.

Артистка сообщила, что иногда ей было трудно справиться с этим состоянием: от бессилия она не могла сдерживать слезы и впадала в горькое отчаяние. Кроме того, Манго пришлось урегулировать рацион питания, из-за чего начала быстро худеть.

Также Корнелия рассказала о том, что ей пришлось бросить занятия спортом, потому что специалисты поставили ей угрозу выкидыша. Чтобы сохранить малыша, певице приходилось постоянно лежать, спать и правильно питаться, а в день гулять по 20-30 минут.

Ранее мы писали о том, что певица Корнелия Манго отказалась от концерта из-за беременности.