38-летняя певица Корнелия Манго отказалась от концерта из-за беременности
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38-летняя певица Корнелия Манго, которая впервые станет матерью, отказалась от концерта. Исполнительница, известная по проекту «Фабрика звезд», призналась: в интересном положении сложнее танцевать.
Подробностями она поделилась в личном блоге.
«Отказалась от концерта, так как с пузиком сложнее танцевать, и концертный костюм смотрится так себе», - сообщила Манго.
Где и когда планировалось выступление, певица не уточнила.
13 октября Манго сообщила, что станет матерью после 10 лет попыток забеременеть. Артистка разместила фото с округлившимся животом.
С мужем Бонданом Дюрдем они не могли стать родителями долгое время, паре предлагали сделать ЭКО. Однако супруги отказались. Певица узнала о беременности, заметив за собой несвойственное поведение.