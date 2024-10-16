НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 октября 2024, 15:43
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38-летняя певица Корнелия Манго отказалась от концерта из-за беременности

38-летняя певица Корнелия Манго отказалась от концерта из-за беременности

© Lomohov Anatoly/East News

38-летняя певица Корнелия Манго, которая впервые станет матерью, отказалась от концерта. Исполнительница, известная по проекту «Фабрика звезд», призналась: в интересном положении сложнее танцевать.

Подробностями она поделилась в личном блоге.

«Отказалась от концерта, так как с пузиком сложнее танцевать, и концертный костюм смотрится так себе», - сообщила Манго.

Где и когда планировалось выступление, певица не уточнила.

13 октября Манго сообщила, что станет матерью после 10 лет попыток забеременеть. Артистка разместила фото с округлившимся животом.

С мужем Бонданом Дюрдем они не могли стать родителями долгое время, паре предлагали сделать ЭКО. Однако супруги отказались. Певица узнала о беременности, заметив за собой несвойственное поведение.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
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Корнелия Манго