«Я была в спортивном костюме»: звезда «Склифосовского» Куликова впервые рассказала о свадьбе

Звезда «Склифосовского» Мария Куликова вышла замуж в прошлом году. Однако, как теперь выяснилось, актриса сделала это спонтанно.

В интервью журналу «Караван историй» 46-летняя Куликова рассказала, что ей даже нечего показать со свадьбы, так как никакого шикарного торжества не было. Мария просто расписалась с возлюбленным, с которым уже 10 лет вместе, в МФЦ. Поэтому звезда отнеслась к памятному дню как к формальности.

«Мы в МФЦ расписались, и все. Я была в спортивном костюме. У меня одна фотография, которую сделал Ваня. Она получилась грандиозной — над нами парит огромное красивое облако. Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было», — поделилась Куликова.

После росписи молодожены поехали в ресторан. Там они отметили свадьбу вчетвером, компанию им составили родители жениха.

Ранее 34-летняя телеведущая Ида Галич отказалась устраивать большую и пышную свадьбу. Также она заявила, что уже готова на ответственный шаг.