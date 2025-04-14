«Я была в состоянии аффекта»: бывшая жена Паши Техника обратилась к Мизулиной после скандала

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая вступила в конфликт с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной после смерти музыканта. Девушка осознала свою ошибку и извинилась перед возлюбленной SHAMANа.

Екатерина Мизулина опубликовала видео, в котором фигурирует Ева. В ролике экс-жена рэпера утверждает, что знает Екатерину и поддерживает с ней общение. Но Мизулина открестилась от знакомства, назвав слова Карицкой фейком. Более того, общественница сказала, что ей не нравится «убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью».

Ева, в свою очередь, напомнила Мизулиной про дело бывшего мужа о пропаганде наркотиков, по которому он тогда отделался штрафом, и призвала общественницу «не разводить мутную фигню».

Сегодня Карицкая призналась, что пожалела о своих словах. Бывшая супруга рэпера извинилась за сложившуюся ситуацию.

«Всё было вырвано максимально из контекста. Также я была в состоянии аффекта, я была в стрессовом состоянии из-за похорон бывшего супруга, после чего я пожалела и удалила сразу же эти видео», — пояснила Ева в своем Telegram-канале.

Екатерина ответила Еве, заявив, что принимает ее извинения. При этом блондинка хочет разобраться с депутатом, заподозрившим ее в вымогательстве.

Напомним, депутат Владислав Даванков после конфликта призвал проверить Мизулину на вымогательство. Этому способствовали слова Карицкой о том, что Екатерина решила вопрос рэпера якобы благодаря связям.