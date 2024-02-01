«Я была в шоке»: российская актриса рассказала о встрече с принцем Уильямом

Российская актриса Анна Котова поделилась подробностями встречи с принцем Уильямом во время своей поездки в Великобританию. Об этом она заявила в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Не Пруст».

По словам артистки, она прилетела в Лондон и отправилась на прогулку по городу вместе со своей подругой. В момент, когда девушки находились около Вестминстерского аббатства, все движение на улице резко перекрыли ради проезда королевского кортежа.

«У них в машинах не затонированные стекла, все видно. И я замечаю в одной из них принца Уильяма, едет улыбается, разговаривает. Это было в двух метрах от меня. Я была в таком культурном шоке, очень круто», - вспомнила Котова.

Актриса подчеркнула, что в то время активно следила за королевской семьей и много читала о ее членах, вследствие чего встреча оставила у нее приятный осадок.

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