Актриса Агата Муцениеце рассказала о влюбленности в парня с «бандитским» типажом

Актриса Агата Муцениеце призналась, что ее первая влюбленность была странной и неудачной. Избранник будущей звезды был старше нее и обладал «бандитским» типажом. По словам Агаты, несколько лет она просто следила за возлюбленным, который совершенно не обращал на нее внимание.

«Я несколько лет за ним ходила, знала наизусть его расписание в школе. Вот его учебный кабинет, и я просто хожу мимо», — поделилась воспоминаниями актриса в YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

При этом школьник знал, что в него влюблена девочка из младших классов. Как предположила Агата, парень считал ее «городской сумасшедшей».

После школы Муцениеце улетела в Милан, где пыталась построить модельную карьеру, а когда вернулась, подруга организовала ей встречу с тем самым молодым человеком.

«И он полез ко мне целоваться. Я думаю: Так, мое желание сейчас сбудется. Мы начали целоваться и я думаю: да фигня какая-то, мне не нравится», — вспомнила Агата.

Как подчеркнула Муцениеце, молодой человек обратил на нее внимание только после того, как узнал, что она работала в Милане.

«Ему было все равно на меня, пока я не приехала из Милана. Никогда я ему не нравилась, и скорее всего не нравилась и в тот момент», — заключила Агата.

Ранее мы писали, что предполагаемого бойфренда Муцениеце заметили на свидании с другой девушкой. Ресторатор Владимир Перельман флиртовал с подругой звезды «Закрытой школы» Олесей Шиповской.