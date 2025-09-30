«Я была в шоке. Как так?»: Настя Ивлеева и Филипп Бегак не справились с фермой и оказались на грани разорения

Блогерша Настя Ивлеева и ее муж Филипп Бегак рассказали, что практически потеряли ферму. Они оказались не в силах управлять большими угодьями, поэтому лишились урожая и оставили голодным скот.

В авторском шоу «Чегеря» супруги рассказали, что были на отдыхе, а когда вернулись, увидели ферму в ужасном состоянии. Овцы потоптали поля, уничтожив урожай. Уцелели только кабачки.

«Я была в шоке. Как так? Я своими руками пробовала на себе электропастух, падала без сознания. А тут какое-то чудо — вся орава на огороде!» - возмутилась Ивлеева.

Филиппа же больше потрясло то, что за время отсутствия снизились показатели добычи молока и яиц. Оказалось, что в этом была вина работников фермы. По словам Насти, у ее мужа были напряженные отношения с персоналом, но она считает неправильным переносить негатив на животных.

В итоге Ивлеева и Бегак уволили всех работников с фермы. Теперь им придется искать новых, чтобы восстанавливать свое хозяйство. Супруги планируют посетить процветающую ферму для того, чтобы получить необходимый опыт.

Ранее появилась информация, что Филипп Бегак продает за 68 млн дом, который отсудил у матери.