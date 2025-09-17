Муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак продает за 68 млн дом, который отсудил у матери

Муж блогера Насти Ивлеевой Филипп Бегак продает дом под Москвой, часть которого отсудил у матери. Он несколько лет судился с родственницей.

О продаже недвижимости узнал сайт Kp.ru.

По его информации, Бегак в июле выставил имущество на продажу за 68 млн рублей. При этом только в августе он получил 1/9 дома и 1/6 участка.

По информации издания, в доме есть гостиная с камином, гараж на две машины, кухня с выходом в сад, мастерские, отдельный вход для помощников.

Недвижимость находится в элитном поселке под Москвой. Дом занимает два этажа, имеет площадь 400 квадратных метров. Возле дома расположен участок в 12 соток. Недвижимость была в наследстве у Филиппа, его матери, отца и погибшего брата.

В 2024 году Бегак подал иск о получении части наследства брата. Он мотивировал это проживанием в доме и заботой об участке. Мать Бегака признала исковые требования.