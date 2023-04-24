«Я была в шоке»: известная певица узнала о болезни Филиппа Киркорова на съемках клипа

25-летняя певица Люся Чеботина, известная по хиту «Солнце Монако», рассказала, что на съемках совместного клипа узнала о болезни исполнителя Филиппа Киркорова. Артистка призналась, что была в шоке, услышав об этом.

Она обратила внимание на работоспособность поп-короля. Этому не мешает даже болезнь.

«На съемках нашего совместного клипа у Филиппа была температура под 38, и он снимался все равно. Я была в шоке», - сказала Чеботина сайту mk.ru.

Певица призналась, что не стала бы сниматься в таком состоянии. «Я бы уже сказала: «До свидания, я — спать», - заявила артистка.

Чеботина опровергла слухи о том, что Киркоров «злой и капризный», а также способный оскорбить кого-то.

«Такого душевного человека еще надо поискать, он добрый, отзывчивый», - заключила исполнительница.

Ранее мы писали о том, что Киркоров не мог смотреть на себя в зеркало до пластики. Он сделал липосакцию, убрал лишний вес, добавил фитнес.