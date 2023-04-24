Перекроивший внешность Киркоров признался, что не мог смотреть на себя в зеркало до пластики

С конца прошлого года Филипп Киркоров стал стремительно перекраивать свою внешность. Он сделал липосакцию, убрав лишний жир, затем скорректировал фигуру, обзаведясь прессом, грудными мышцами и упругими ягодицами. Но на пластике артист не остановился и в салоне красоты покрасил волосы и бороду в белый цвет, изменил форму бровей, а также начал носить голубые линзы. Теперь многие поклонники просто не узнают кумира, и мнения по поводу его нового образа разнятся. Однако сам исполнитель полностью доволен, так как выглядит точно так, как всегда хотел.

По признанию Филиппа, ему важно то, каким его видят фанаты, ведь публичные люди должны быть всегда красивыми. Изменить себя Киркоров хотел давно, но у него не хватало времени. В итоге все дошло до того, что он больше не мог смотреть на себя в зеркало. Тогда он осознал, что пора браться за себя.

«Липосакция, коррекция фигуры. Убрал лишний вес. Потому, что больше смотреть на себя в зеркало не мог. Плюс фитнес, упражнения. Надо было раскачать плечи, ягодицы. Есть какие-то вещи, которые нужно было делать давно, но не было времени, - рассказал Филипп в интервью изданию aif.ru.

Мечту Киркорова о возвращении к телу 30-летней давности осуществил звездный хирург Тимур Хайдаров, у которого побывали уже многие представители отечественной эстрады. Результатом всех пластик артист остался полностью доволен. Он считает, что специалист проделал блестящую работу.

Отметим, что одной из причин перемен во внешности Филипп называл появление в его жизни новой любви. Он рассказывал, что хочет, чтобы его избранница смотрела на него и испытывала эстетическое удовольствие. Однако личность таинственной возлюбленной певец до сих пор не раскрыл ни поклонникам, ни друзьям. Бывшая «невеста» Киркорова Катя Гусева призналась, что не знакома с женщиной, покорившей сердце вокалиста, но предполагает, какой она может быть.