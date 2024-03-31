«Я была в аду»: Лера Кудрявцева призналась, что испытала невыносимую боль

Недавно Лере Кудрявцевой прооперировали ногу, однако телеведущая практически сразу вернулась к работе. В эфире передачи «Ты не поверишь!» она рассказала, как проходит лечение.

На одной из репетиций во время подготовки шоу «Звезды» знаменитость неудачно приземлилась после прыжка. Врачи диагностировали ей сложный перелом коленного сустава, после чего Кудрявцевой провели операцию с пересадкой сухожилий.

Но даже после серьезной травмы ноги Лера не может себе позволить сидеть без дела. Телеведущая вышла в эфир программы «Звезды сошлись» на костылях, а спустя некоторое время, в студии шоу «Ты не поверишь», она рассказала, как проходит реабилитация. Лера призналась, что из-за постоянной боли и стресса у нее даже пропал аппетит.

«Две недели я была буквально в аду. Сейчас уже лучше, но нога не сгибается совсем», – пожаловалась Кудрявцева.

Ближайшие несколько месяцев звезде придется ходить с фиксирующим отрезом, который удерживает коленный сустав в правильном положении. А вот от любимых каблуков Лере придется отказаться навсегда, отдав предпочтение кроссовкам и удобным босоножкам.

«Мне делают лазер, магниты, массажи, убирают отек, воспаление», – заключила телеведущая.

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