«Я была в аду. Это очень тяжело»: на что пошла Лера Кудрявцева ради экс-возлюбленного Сергея Лазарева

Лера Кудрявцева рассказала, на что ей пришлось пойти ради экс-возлюбленного Сергея Лазарева. В личном блоге телеведущая поделилась кадрами со съемок спецвыпуска шоу «Маска», в котором с трудом выступила на сцене в душном костюме: «Я была в аду, отвечаю».

4 мая на НТВ состоялась премьера спецвыпуска шоу «Маска», посвященного Сергею Лазареву. Первой вышла на сцену Лера Кудрявцева, которую длительное время связывали романтические отношения с певцом. Телеведущая выступила в костюме Lazerboy, исполнив одноименную песню бывшего. Однако тот не узнал артистку: он думал, что та ранее делилась в соцсети кадрами с другого проекта.

«Серень, я тебя очень люблю, мы дружим больше 20 лет. Я тебя обожаю как человека, как профессионала, как друга. Я тебя уважаю и боготворю, извини, что испортила вечер с самого начала», — обратилась к певцу Лера Кудрявцева.

После эфира ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ поделилась впечатлениями от съемок. Она призналась, что специально решила «быть скромной и не отсвечивать», чтобы не сдать себя. По словам Леры Кудрявцевой, ей было очень неудобно выступать в тяжелом и душном костюме.

«Я была в аду, отвечаю. Ничего не видно (мне в ухо говорили, куда идти и поворачиваться), дышать нечем, вода лилась по лицу ручьем. При этом еще нужно соображать что-то, хоть немного. Всем артистам, которые принимают участие целый сезон, — от меня респект. Это очень тяжело физически. Ну что не сделаешь ради друзей», — заявила телеведущая.

Напомним, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев состояли в отношениях с 2008 по 2012 год. После расставания артисты остались близкими друзьями и часто видятся на шоу и светских мероприятиях, приглашают друг друга на семейные праздники.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Лазарев обвинил Леру Кудрявцеву в своих неудачах: «Вы думаете, почему я столько лет один?! Так она же прокляла всех».