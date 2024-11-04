«Она вечно мне жизнь портит»: Сергей Лазарев обвинил Леру Кудрявцеву в своих неудачах

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева стали одними из главных членов жюри в новом сезоне шоу «Аватар» на НТВ.

В эфире исполнитель хита «В самое сердце» внезапно разоткровенничался и сообщил, что Кудрявцева принимает активное участие в его жизни несмотря на то, что они расстались в 2012 году. При этом Лазарев обвинил Леру в неудачах в личной жизни.

«Она вечно мне жизнь портит. И здесь она, я уж думал отвязался, но нет. Вы думаете, почему я столько лет один ребята?! Так она же прокляла всех. У меня только личная жизнь в «Аватаре» начала налаживаться с Лисой, так она и сюда приперлась. Чтобы не дай бог Лазарев счастлив не был», - пошутил певец, обращаясь к Кудрявцевой.

Позже Сергей также сообщил, что был в ссоре с телеведущей на протяжении года, так как она не пригласила его на свадьбу с хоккеистом Игорем Макаровым.

«В нашей жизни было всякое с Лерой. И счастливые времена, и не очень, и ругани, и все. Конечно, мы ругались», — признался Лазарев. В финале шоу Кудрявцева внезапно встала со своего кресла, подошла к Лазареву и несколько раз поцеловала его в губы, щеки, голову. Так она отреагировала на то, что не смогла открыть аватар одного из участников.

В шутку Лера также пообещала показать зрителям «самые низкие стороны» Лазарева.

В жюри третьего сезона шоу «Аватар» уже по традиции вошли также Марк Тишман и Тимур Батрутдинов. Кресло Иды Галич заняла певица Мари Краймбрери.

Раскрыть номинантов в первом выпуске третьего сезона шоу членам жюри не удалось.

Ранее Сергей Лазарев впервые прокомментировал свой прыжок с трибуны в шоу «Ну-ка, все вместе!», чтобы нажать на кнопку фониатра Льва Рудина и тем самым защитить от провала талантливую конкурсантку. По словам певца, его эмоциональный срыв был вызван предвзятым отношением некоторых членов жюри к участникам.