«Я была удивлена»: Алена Водонаева рассказала о личном знакомстве с Кологривым

Российская телеведущая и модель Алена Водонаева рассказала о личном знакомстве с актером Никитой Кологривым. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

Оказалось, что модель 2 июля посетила Театр Эстрады в Москве, где показывали спектакль «Маяковский. Я Сам» с участием Кологривого.

«2 июля я была на премьере спектакля "Маяковский. Я сам" с Никитой Кологривым в главной роли. Я была восхищена, удивлена и в некоторых моментах шокирована тем, какой же он потрясающий актер», — написала артистка.

Водонаева отметила, что завороженно наблюдала за игрой звезды «Слова пацана». Она также подчеркнула, что была обескуражена, когда узнала, что свою роль в постановке актер репетировал всего две недели.

«Настоящий талант и труд в сочетании с мужским стержнем, характером, харизмой, пластикой физики и эмоций, мощью, надрывом и внутренней, искренней драмой. Браво, Никита Кологривый. Настоящая звезда. И это неоспоримый факт», — резюмировала телеведущая.

Ранее Водонаева пристыдила бывшего супруга Ксении Бородиной после его признания в изменах.