«Я была сложным ребенком»: звезда новых «Папиных дочек» о переходном возрасте и хейтерах

Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова рассказала о непростом переходном возрасте. Актриса дала интервью Леди Mail.

Девушка исполняет роль Сони Васильевой – старшей дочери Веника и Даши. По сюжету мать оставляет четырех детей на отца, который вынужден воспитывать девочек. Из-за этого у старшей дочери начинаются проблемы, а к этому добавляется еще и непростой период переходного возраста. 20-летняя артистка вспомнила себя в юном возрасте.

«Всегда говорю, что Соня похожа на меня в переходном возрасте, когда мне было лет 15. Ведь я выросла в большой семье: три брата, две сестры, и я была сложным ребенком, этакой оторвой. Но при этом во мне очень много любви, которая просто по-другому проявляется, и, мне кажется, нас с Соней это тоже роднит», — поделилась Полина.

По словам знаменитости, из-за героини у нее даже появились хейтеры. Некоторые не понимают поведения Сони и критикуют ее.

«Они же осознают, что я — не Соня. Однако все равно пишут мне: "Почему она так себя ведет?" Но я понимаю, почему: в этом возрасте всех мотает из стороны в сторону», — считает актриса.

Девушка призналась, что испытывает от работы только положительные ощущения. Она назвала проект своей сбывшейся мечтой.

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