«Навалила кринжа!»: дети Филиппа Киркорова улетели из России после скандалов с участием отца

Дети Филиппа Киркорова, Алла-Виктория и Мартин, вновь отправились учиться в Дубай. Они вернулись в элитную школу, где год занятий стоит около 64 тысяч долларов.

О скором отъезде Алла-Виктория в шутливой форме рассказала на своей страничке в социальных сетях.

«Навалила слишком много кринжа, улетаю отсюда», — пояснила 13-летняя наследница народного артиста.

Позже девочка поделилась фотографиями из школы с подписью: «Я в эти игры уже играла».

Артист ранее признавался, что его детям уже приходилось сталкиваться с нападками со стороны сверстников, когда они учились в элитной школе в Дубае. По словам певца, одним из поводов для травли дочери и сына послужила его репутация и пластические операции. В результате исполнитель хита «Цвет настроения синий» забрал Аллу-Викторию и Мартина в Москву и перевел их в новое учебное заведение.

Сам Филипп Киркоров в это время готовится к возвращению на сцену после годичного перерыва. В ближайшее время певец планирует дать концерты в Санкт-Петербурге. Это будут первые крупные выступления экс-мужа Примадонны после бойкота, связанного с его появлением на вечеринке Ивлеевой.