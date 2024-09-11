«Я была шокирована»: экс-бойфренд Елены Ханги предложил ей выдать дочь за его сына

Бывший возлюбленный телеведущей Елены Ханги предложил ей выдать дочь за его сына. Об этом знаменитость рассказала в своем микроблоге.

«У меня когда-то был бойфренд, с ним не сложилось, но мы остались очень добрыми друзьями. Когда родилась Лиза, он приехал меня поздравить, показал фото сына такого же возраста и добавил: «Мы вот с тобой подходили друг другу, Лена, как крышечка к кастрюльке. И мне кажется, наши дети должны пожениться». Я, естественно, была шокирована», - высказалась артистка.

Ханга отметила, что перед уходом экс-бойфренд оставил ее дочери фото своего наследника, чтобы та в 17 лет не привела домой «какого-нибудь странного персонажа».

«А как вы относитесь к договорным бракам?», — поинтересовалась журналистка у подписчиков.

Телеведущая уточнила, что, по ее наблюдениям, молодое поколение категорически против подобных «сделок». Однако сама знаменитость не категорична в этом вопросе. Артистка призналась, что она не против выбрать для дочери достойную партию и заключить с родителями жениха «договор».

Ханга с 2001 года замужем за политологом Игорем Минтусовым, с которым познакомилась во время работы над статьей для издательского дома «Коммерсантъ». Мужчина тогда сделал предложение журналистке, но она отказалась и улетела на стажировку в США. Пара встретилась спустя 15 лет и поженилась, их свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.

В октябре 2001 года подарила избраннику дочь Анну-Елизавету.

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