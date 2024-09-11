Бывший муж Лерчек рассказал, состоит ли сейчас в отношениях

Бывший супруг блогерши Лерчек Артем Чекалин раскрыл подробности личной жизни. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

В середине августа Чекалин появился на свадьбе своего приятеля Никиты Серова. На торжество инфлюенсер прилетел в компании неизвестной девушки, чем спровоцировал слухи о переменах в личной жизни. Однако сегодня экс-муж Лерчек поспешил опровергнуть домыслы поклонников.

«Что касается моей личной жизни, которая всех интересует... На данный момент ни с кем из тех, кого вы знаете, не встречаюсь», — поделился Чекалин.

Напомним, Лерчек и Артем Чекалин развелись в августе 2024-го. Трое детей остались жить с матерью. Отцу разрешено общаться с ними в любое время. При этом блогерша категорически против того, чтобы Артем знакомил их с новыми избранницами. По мнению Валерии, возлюбленная экс-супруга сначала должна получить официальный статус – хотя бы невесты.

Ранее мы писали, что Чекалин купил автомобиль Mercedes после развода с Лерчек.