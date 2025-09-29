Журналистка Маргарита Симоньян опубликовала архивное видео с мужем Тиграном Кеосаяном. 28 сентября режиссера проводили в последний путь в Москве.

Ролик главный редактор RT разместила в личном Telegram-канале. В нем Тигран живой и полон сил – работает, снимает кино, смеется, танцует с женой и играет с детьми. А в конце видео телеведущий обращается к зрителям и говорит, что его авторской программы больше не будет.

«Пожалуйста, берегите себя и тех, за кого вы в ответе. «Международной пилорамы» сегодня не будет», - произнес Кеосаян, после чего вышел из кадра.

Напомним, что режиссер скончался в больнице, так и не придя в сознание. Девять месяцев он пробыл в коме. Его жена делилась, что улучшений не было, но она не опускала руки и надеялась на лучшее. А 26 сентября Маргарита Симоньян сообщила, что ночью ее супруг ушел из жизни.

У Тиграна Кеосаяна были большие проблемы с сердцем. В 2008 году он попал в больницу в предынфарктном состоянии. Спустя два года - снова инфаркт. Маргарита признавалась, что телеведущему ставили стенты, он проходил лечение, но врачи так и не смогли ему помочь.

Ранее подруга Тиграна Кеосаяна рассказала о его состоянии в коме.