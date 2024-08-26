«Я была разной»: Виктория Лопырева заявила, что в любом весе нравится мужчинам

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырева рассказала об экспериментах со своей фигурой и весом. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась звезда, ее эксперименты с телом никак не отражались на интересе мужчин к ней.

«Знаете, я была разной. Худела, поправлялась, снова худела — да так, что близкие начинали усиленно меня подкармливать. Экспериментировала, одним словом. В любом весе мне было комфортно, я всегда была окружена поклонниками и обожателями. Не вес делает женщину привлекательной, и недаром говорят, что худая корова газелью не становится», — поделилась Лопырева.

Модель подчеркнула, что «в женщине либо есть то, что делает ее желанной, либо нет». Она также отметила, что после рождения сына смогла быстро восстановиться, однако напомнила о необходимости поддерживать форму на регулярной основе.

До этого Лопырева признавалась подписчикам, что перепробовала много разных диет и не верит в их эффективность, вследствие чего разработала индивидуальную систему питания. Телеведущая отказалась от свинины, курицы, молочных продуктов, а также уменьшила употребление сахара. Звезда практически не ест ягоды и фрукты.

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