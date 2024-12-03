«Я была поражена совершенно раздетым спортсменам»: Ирина Винер высказалась о шоу «Ледниковый период»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер впервые приняла участие в съемках шоу «Ледниковый период». Спортсменка поделилась эмоциями от проекта и заявила, что всегда считала фигурное катание опасным видом спорта, передает The Voice.

В новом сезоне ледового шоу зрителей ждет много сюрпризов. Так, среди судей оказалась Ирина Винер, которая заменила на проекте фигуристку Анну Щербакову. Рассказывая о своих впечатлениях от проекта, тренер по художественной гимнастике призналась, что ее поразила стойкость спортсменов, катающихся по холоду на льду «совершенно раздетыми».

«Когда я сюда пришла, я была поражена этому холоду, этой темноте и этим спортсменам, которые совершенно раздетые катаются на льду с таким удовольствием. Я своих детей никогда не пускала ни на лыжи, ни на коньки. Боялась, что они что-то себе повредят», — заявила Ирина Винер.

Знаменитость отметила, что в фигурном катании спортсмены тренируются по 8—9 часов и их подбрасывают в высоту на три метра.

«Я преклоняюсь перед всеми спортсменами, которые занимаются фигурным катанием. Счастлива, что попала на это мероприятие, на этот спектакль», — высказалась тренер.

Среди участников шоу в новом сезоне оказалась и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина. Тренер высоко оценила выступление подопечной в паре с двукратным серебряным призером Олимпийских игр Владимиром Морозовым.

Напомним, недавно стало известно, что в этом году шоу «Ледниковый период» на Первом канале вернется в эфир после двухлетнего перерыва. Новой ведущей проекта станет Евгения Медведева, которая заменит на этом посту Алину Загитову. В паре с ней вести шоу будет Алексей Ягудин.

Ранее сообщалось о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала и довела до слез певицу Валю Карнавал на съемках шоу «Ледниковый период».