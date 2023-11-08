«Я была очень удивлена»: актриса Олеся Железняк лишилась роли из-за патриотической позиции

Заслуженная артистка России Олеся Железняк часто и открыто говорит о своей патриотической позиции. Звезда сериала «Сваты» выступает для военнослужащих, где ее мысли целиком и полностью разделяют. Однако знаменитость не везде находит понимание. Например, Железняк лишилась главной роли в кино из-за любви к Родине.

Об этом артистка рассказала в интервью проекту «Так сказать». Оказалось, что патриотическая позиция Олеси не сказывается на ее востребованности как актрисы. Недавно у нее произошла история. Железняк должна была сниматься в одном фильме. Ее утвердили на главную роль. Проходит время, и знаменитости говорят, что она не сможет принять участие в проекте, так как другой актер, которому досталась тоже главная роль, не разделяет ее позицию.

«Я была очень удивлена: “Как?! Этого не может быть. Почему?”. Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: “Из-за твоей позиции”», — рассказала журналистам Железняк.

Ранее Олеся вспомнила, как ей и супругу отказали в венчании. Артистка вместе с будущим мужем забыла принести в храм кольца.