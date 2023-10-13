Супругов прогнали из церкви: Олеся Железняк рассказала, что помешало ей обвенчаться с мужем

Олеся Железняк вспомнила, как проходило ее венчание с мужем. Актриса поделилась откровением в эфире шоу «Жизнь и судьба».

Девушка пришла в студию программы с гипсом на ноге. Она получила травму на тренировке по пляжному волейболу. Сейчас, когда актрисе приходится передвигаться на костылях, она как никогда чувствует поддержку супруга.

«Когда ты становишься немощным, ты становишься капризным. Я сижу с клюкой и только даю всем задания и всех гоняю. Мой муж все это принимает», – прокомментировала Олеся.

В 2000 году звезда «Сватов» стала женой Спартака Сумченко. Пара познакомилась на подготовительных курсах во ВГИКе. Несмотря на то, что молодые люди поступили в разные университеты, они продолжили общаться.

Девушка призналась, что была немного напугана, когда ее избранник сделал предложение руки и сердца. Тогда она боялась мысли о том, что придется всю жизнь провести с одним человеком. Однако сейчас актриса вспоминает об этих переживаниях с улыбкой на лице, ведь со временем смогла осознать, какое это счастье, встретить достойного мужчину и быть с ним всю жизнь.

Спустя 11 лет брака пара решила обвенчаться. Олеся Железняк серьезно отнеслась к происходящему и прошла все необходимые ритуалы. Однако волнение взяло верх над актрисой, из-за чего девушка забыла принести в церковь кольца.

«В какой-то момент батюшка говорит: «Кольца давай». А ему: «А мы их не взяли. А надо было?» Он: «А как же! Тогда венчаться не можем сегодня», – рассказывает Железняк.

Актриса даже предложила взять вместо колец скрученные травинки, но священнослужитель отказался. Как утверждает девушка, тогда она больше всего переживала, что супруг откажется идти на венчание во второй раз. Однако Спартак отнесся к ситуации более спокойно, и пара обвенчалась через неделю.

Ранее мы писали, что бывший зять Ольги Волковой Аркадий Коваль рассказал, кем на самом деле работает ее дочь. Актриса всем говорит, что воспитала художницу, однако звездная наследница – парикмахер.