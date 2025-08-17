«Я была на похоронах. Мы уже расстались»: экс-возлюбленная сына Олега Табакова тайно простилась с актером

17 августа народному артисту СССР Олегу Табакову исполнилось бы 90 лет. В этот день близкие вспоминают его и делятся воспоминаниями. Бывшая возлюбленная сына актера Софья Синицына в личном блоге впервые призналась, что тайно побывала на похоронах худрука МХТ им. А.П. Чехова.

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года от сердечного приступа, ему было 82 года. Одной из тех, кто решил почтить память артиста, стала бывшая избранница его сына. Софья Синицына опубликовала в соцсети архивные фото покойного актера и впервые раскрыла, как простилась с ним. Как оказалось, на тот момент она уже рассталась с Павлом Табаковым.

«Я была в МХТ на похоронах Олега Павловича. Зашла положить цветочек. Мы уже расстались с Пашей, и он не знал. Но я подумала, что надо. Было пасмурно и дождь, а когда после я пришла домой, я уснула и мне приснилось огромное солнечное оранжевое поле подсолнухов. Я тогда жутко удивилась», — поделилась Софья Синицына.

Напомним, актриса начала встречаться с сыном Олега Табакова в 2017 году, их отношения были непростыми — они то расходились, то мирились. В 2020 году у Софьи Синицыной и Павла Табакова родилась дочь Мия, но к тому моменту они уже расстались, так и не оформив отношения официально.

Ранее в окружении Павла Табакова рассказали о причинах его разрыва с Софьей Синицыной: «Ему удавалось одновременно ухаживать за 4 — 5 девушками».