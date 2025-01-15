«Я была на грани»: звезда «Теста на беременность» рассказала о жизни после развода и переезда

Звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу вспомнила, как ей пришлось спасать свою жизнь после развода и вынужденного переезда. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам артистки, в тот период жизни у нее была депрессия.

«Когда стресс и напряжение копились во мне годами, я не сразу поняла, как глубоко утонула в своем состоянии. Вынужденный переезд, трудности с ребенком и в семье, потеря работы, одиночество, страхи, чувство вины, финансовое обнуление, развод, — все это привело меня в точку, где я оказалась на грани. Диагноз — депрессия», — заявила знаменитость.

Актриса уточнила, что медики предложили ей лекарства, однако она сделала другой выбор. Грыу взяла ответственность за собственное счастье и начала спасать себя, отдавая все ресурсы специалистам. В частности, артистка искала решение в дыхательных практиках, книгах, йоге, медитациях, лекциях, психологах, пробежках, храмах и банях.

«Мучительный, долгий процесс, но он привел меня к свету», — добавила она.

Напомним, Лянка Грыу 11 лет была замужем за режиссером Михаилом Вайнбергом, от которого родила сына. Продюсер 8 декабря 2022 года узаконил свои отношения с балериной Анастасией Меськовой, которая много лет была подругой Грыу.

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