Экс-бойфренд Ольги Бузовой Дава перестал скрывать новый роман

Музыкант уже около трех лет счастлив в отношениях с 32-летней певицей Мари Краймбрери. При этом отношения с артисткой бывший возлюбленный Ольги Бузовой всячески скрывает, по крайней мере официально. Манукян периодически показывает в соцсетях девушку, однако тщательно при этом скрывает ее лицо. Несмотря на это, в Сети уже активно ходят слухи, что исполнитель сделал избраннице предложение.

Знаменитости отправились в отпуск, откуда активно выкладывают контент. Сегодня рэпер опубликовал фотографии из бассейна, на которых некая женщина закрывает ему лицо рукой.

«Отдых — это самое любимое время года», — подписал снимки Манукян.

Поклонники сразу же обратили внимание на нежно-розовый маникюр френч «таинственной» спутницы. В то же время Мари Краймбрери выложила уже в своем микроблоге фото с точно таким же маникюром и рукой Давида.

Напомним, в 2019 году стало известно о романе Ольги Бузовой с Давидом Манукяном). В 2021 году пара рассталась. Артистка признавалась, что тяжело переживала расставание. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях.

Ранее певица из «Вороваек» Ларионова рассказала о дуэте с Давидом Манукяном.